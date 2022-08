Nuovo Cinema Paradiso diventa una serie tv, scritta e diretta da Giuseppe Tornatore

Nuovo Cinema Paradiso, capolavoro premio Oscar del 1989 è pronto a diventare una serie tv, scritta e diretta da Giuseppe Tornatore

Nuovo Cinema Paradiso diventerà una serie tv. Giuseppe Tornatore torna a lavorare sul suo grande capolavoro, vincitore del premio Oscar come Miglior Film Straniero nel 1989. Nel 2022, insomma, con la serialità che fa da padrona, anche i grandi film della storia sono spesso soggetti a riadattamenti, così come è avvenuto con Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek.

L’adattamento televisivo, il cui titolo dovrebbe essere semplicemente Paradiso, sarà scritto e diretto dallo stesso Tornatore; quest’ultimo inoltre in questi giorni si trova negli Stati Uniti per finalizzare l’accordo per la produzione con un’importante piattaforma streaming. La serie potrebbe già essere diffusa nel 2023, ma ancora non si sa da quale grande colosso streaming. La casa di produzione alle spalle di Tornatore, invece, è la Bamboo Production, che appartiene a Marco Belardi, ex Lotus.

Trama e attori

La trama di Nuovo Cinema Paradiso subirà degli allungamenti. I temi affrontanti, invece, stando a quanto detto da Belardi, saranno “la forza di una madre, la solidarietà di un amico, il sesso come tabù, i trasferimenti forzati, le fughe e le marcate differenze sociali”. La cornice in cui il tutto sarà ambientato resta un paese di provincia nel Secondo Dopoguerra, in un’Italia che cerca la forza di ripartire.

La storia verrà suddivisa in sei episodi; sarà la stessa del film, con protagonista Salvatore, un promettente regista, che ripercorrerà la sua infanzia e l’amicizia con il proiettore del cinema del suo paese d’origine, suo mentore, che lo introdusse alla Settima Arte.

Senza un accordo firmato, è ancora impossibile fare nomi sul cast dell’eventuale serie. Ovviamente però, ci saranno volti differenti rispetto al film originale, anche se qualche interprete potrebbe tornare sul set interpretando nuovi personaggi. Nel film originale un ruolo fondamentale lo ebbero anche Philippe Noiret e Jacques Perrin, nei ruoli rispettivamente di Alfredo (il proiezionista) e di Totò adulto. I due attori però sono venuti a mancare, il primo nel 2006 ed il secondo nel 2022.