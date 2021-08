Stasera in tv: sapete com’è nato il titolo Le Fate Ignoranti?

Stasera in tv andrà in onda Le Fate Ignoranti, film di Ferzan Özpetek che quest’anno compie ben 20 anni! Ecco com’è nato il titolo

Stasera in tv andrà in onda su La5 (canale 30) alle ore 21:10, il film diretto da Ferzan Özpetek che nel 2001 conquistò diversi Nastri D’Argento, numerose nomination a livello nazionale e internazionale e il “Globo d’Oro” come miglior regista, miglior attore e miglior attrice. Stiamo parlando del lungometraggio Le Fate Ignoranti che quest’anno compie ben 20 anni e, per l’occasione, il più grande successo di Ferzan Özpetek, diventerà una serie!

Prima di scoprire la trama, ecco una curiosità che riguarda la scelta del titolo: “Mi trovavo a Istanbul perché ero andato a trovare Serra Yilmaz, e lei a un certo punto mi ha dato un libro di un pittore famosissimo, René Magritte, in cui c’era un quadro intitolato “La fata ignorante”. Più tardi, in taxi, stavo con Gianni Romoli e ho detto: “Serra mi ha regalato un libro di Magritte“, quindi ho aperto il libro e, guarda caso, mi è apparso “La fata ignorante“. “Gianni!” – ho esclamato – “Qui c’è scritto La fata ignorante“, e lui ha risposto: “Abbiamo trovato il titolo: Le fate ignoranti!”, ha raccontato il regista durante un’intervista.

La serie Le Fate Ignoranti (titolo internazionale The Ignorant Angels ndr), composta da otto episodi, è stata scritta da Ferzan Ozpetek, Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. La serie tv andrà in onda su Star e Disney +. Quando uscirà? Le riprese sono state ultimate e, secondo alcune indiscrezioni, la serie dovrebbe uscire tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022.

Trama

Antonia e Massimo vivono una vita apparentemente perfetta in una villa nella periferia residenziale di Roma. All’improvviso, Massimo muore in un incidente stradale. Antonia cade in una profonda depressione, e quando le riportano a casa gli effetti personali che Massimo aveva in ufficio, Antonia, grazie a una dedica scritta dietro a un quadro dal titolo ‘La fata ignorante‘, scopre che il marito, da sette anni, aveva una relazione. Scoperto l’indirizzo del rivale, Antonia rimane esterrefatta quando scopre che si tratta di un uomo che si chiama Michel!

Siete curiosi di scoprire cosa succederà? Non perdetevi assolutamente l’appuntamento stasera in tv sul canale 30 del digitale terrestre. Buona visione!