Alex Britti: il 21 aprile usciranno “Tutti come te” e “Nuda”

di Filomena Volpe

Alex Britti sta per tornare. Venerdì 21 aprile, infatti, usciranno “Tutti come te” e “Nuda” per Believe Italia su tutte le piattaforme digitali. Scopriamo i dettagli.

Alex Britti: ecco le sue parole

“Sono trascorsi 6 anni dalla pubblicazione del mio ultimo disco cantato In nome dell’amore – Vol.2” racconta ALEX BRITTI: “6 non è un numero casuale, ma legato all’età di mio figlio Edoardo, quasi 6 anni dedicati prevalentemente al ruolo di papà e alla scrittura dei nuovi brani. E’ stato un periodo in cui ho trovato il tempo per osservare con molta più attenzione gli altri, il mondo che mi circonda, i dettagli che prima sembravano ininfluenti e che invece ora fanno la differenza. E’ grazie a questa nuova prospettiva che ho trovato l’ispirazione per scrivere nuove canzoni. Ora sono pronto e felicissimo di condividere con il mio pubblico i primi due brani intitolati Tutti come te e Nuda”.

Il ritornello di “Tutti come te”

“A quelli che dicono che c’è sempre da imparare / A quelli che giurano c’è sempre una tattica / A quelli che dicono la vita è un’autostrada / A quelli che viaggiano in cerca di avventura / A quelli che restano e stringono la cintura / A quelli che sperano e credono alle fate / A quelli che sparano milioni di cazzate”, un’umanità variegata in cui “Siamo fatti di materia grigia ma tutti abbiamo un’anima che gira a piedi per le vie della città”.

Nuda

“Dammi i tuoi occhi per guardare, dammi la tua prospettiva / Finché è passione c’è speranza, abbiamo un mondo da salvare / Ti vedo nuda in una stanza ti vedo pronta sull’altare / Dammi la voglia di aspettare, dammi la tua bella saggezza / Dammi una trappola speciale dammi una sana leggerezza”.

Alex Britti- Discografia

Album in studio

1998 – It.Pop

2000 – La vasca

2003 – Tre

2005 – Festa

2009 – .23

2013 – Bene così

2015 – In nome dell’amore – Volume 1

2017 – In nome dell’amore – Volume 2

2022 – Mojo

Raccolte

2011 – Best Of

Album dal vivo

2008 – Alex Britti MTV Unplugged

EP