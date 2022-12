Allarme farmaci: carenza di scorta di ibuprofene e aerosol

Già ad ottobre, l’Aifa aveva lanciato l’allarme a causa della mancanza di quasi 3 mila prodotti all’interno delle farmacie italiane. Ciò a causa dell’aumento dei costi di produzione dei principi attivi e del materiale per il confezionamento. A mancare antipertensivi, diuretici, neurolettici, antidepressivi e perfino antiepilettici.

Oggi, secondo quanto riportato da Il Giornale, altre due tipologie di farmaci mancherebbero all’appello scorte: ibuprofene e areosol. Perché ce n’è più richiesta, a causa di influenza e Covid. E perché mancano i blister per il confezionamento.

Le farmacie territoriali “non hanno difficoltà a gestire il forte aumento di affluenza di cittadini, il vero problema è che mancano i farmaci“, spiega nell’intervista Andrea Mandelli, presidente della Fofi (la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani).

“Siamo in difficoltà, ma non ci sentiamo in difetto perché la Fofi aveva previsto questa criticità e messo in guardia il sistema già durante la scorsa in primavera-estate. Se ora i prodotti non ci vengono consegnati, non c’è molto che possiamo fare“. I farmacisti cercano di compensare alla mancanza di farmaci con la galenica: “La Fofi ha cercato di dare una mano mettendo a punto, ad esempio, la formulazione di uno sciroppo antinfiammatorio per i bambini. Tuttavia anche per la galenica ci sono problemi di assortimento“.