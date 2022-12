Istat, rilevazione sul lavoro: aumentano gli “inattivi”

L’Istat ha reso note le ultime rilevazioni sui dati relativi al mondo del lavoro. Nell’ultimo studio effettuato dall’agenzia di statistica, in Italia sono in lieve calo gli occupati rispetto ai trend in crescita dei mesi scorsi e calano anche i disoccupati. Questo dato particolare si spiega con l’aumento degli “inattivi”.

Come riporta RaiNews, la crescita del tasso di occupazione nel Mezzogiorno è stata la metà di quella osservata nel resto del Paese, dopo dodici trimestri consecutivi in cui la dinamica era stata più favorevole o quasi analoga a quella del Centro-nord. Si interrompe dunque il recente trend che aveva portato a una riduzione dell’ampio gap territoriale in termini di tasso di occupazione.

La diminuzione dei dipendenti a tempo determinato non è inoltre stata bilanciata in modo uguale dai nuovi contratti a tempo indeterminato (59mila contro 34mila).