Allerta Meteo: 150 gli interventi del Comando Vigili del Fuoco di Salerno

Il Comando Vigili del Fuoco di Salerno tra ieri e oggi, a causa dell’allerta meteo presente sul nostro territorio, hanno effettuato circa 150 interventi per soccorso tecnico.

Allerta Meteo: devono essere effettuati ancora dei prosciugamenti

Ci sono ancora 50 casi di minore rilevanza (prosciugamenti e simili) in attesa di essere espletati.

Da ieri, inoltre, è stato impiegato “il nucleo speleo-alpino-fluviale” (SAF) per soccorrere le persone in difficoltà presenti, nello specifico, in due zone: