Allerta meteo in Campania: oggi rischio temporali e fenomeni intensi anche nel salernitano

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di livello Giallo, valido dalle ore 12:00 fino alle 23:59 di oggi, 27 agosto. L’allerta riguarda tutto il territorio regionale, a causa del rischio di piogge e temporali improvvisi e intensi.

I fenomeni meteorologici previsti sono caratterizzati da elevata incertezza e rapidità di evoluzione. Oltre alle piogge, potrebbero verificarsi fulmini, grandinate e raffiche di vento, aumentando il pericolo per la popolazione e il territorio.

Particolare attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico. Le conseguenze più comuni potrebbero includere allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque su strade, e fenomeni di ruscellamento con trasporto di detriti. Non si esclude la possibilità di frane e caduta massi, soprattutto nelle aree già fragili o con suoli saturi.

Con l’arrivo delle raffiche di vento, è essenziale monitorare il verde pubblico e verificare la stabilità di strutture e infrastrutture esposte.

La Protezione Civile regionale invita i Comuni a attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a seguire attentamente le comunicazioni della Sala Operativa Regionale Unificata. È fondamentale che vengano messe in atto tutte le misure preventive necessarie, in conformità con i piani di protezione civile comunali, per mitigare i potenziali effetti di questi fenomeni meteorologici.