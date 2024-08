Tragedia a Cava de’ Tirreni, donna trovata senza vita in casa: viveva da sola

di Redazione ZON

Ieri mattina, 26 agosto 2024, a Pregiato, frazione di Cava de’ Tirreni, è stato scoperto un drammatico episodio. Una donna di 65 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via De Filippis. La signora, che viveva da sola dopo la scomparsa di un familiare, era nota nel quartiere per i suoi spostamenti a piedi, nonostante soffrisse di diversi problemi di salute.

La scoperta

Alcuni vicini, insospettiti dal non vederla da diversi giorni, hanno contattato il Commissariato di Pubblica Sicurezza, temendo per la sua incolumità. Quando la Polizia e i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna già priva di vita, con un decesso che sembrerebbe risalire al giorno precedente. La Polizia di Stato è in attesa dell’intervento del medico legale per ulteriori accertamenti.

Fonte: SalernoToday