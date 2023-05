Alluvione Emilia-Romagna, prevista per oggi ancora allerta meteo

di Redazione ZON

Migliora lentamente la situazione in Emilia-Romagna dopo l’alluvione dei giorni scorsi. Il tempo sta migliorando e i fiumi fortunatamente stanno tendendo a calare. Ma sono ancora tante le situazioni di difficoltà, con migliaia di evacuati e diverse criticità legate al fango e ad ampie aree ancora segnate dagli allagamenti.

La Protezione Civile, nonostante il miglioramento del tempo, ha emanato un’allerta meteo rossa per il territorio. Il Governo sta facendo il suo meglio per aiutare la popolazione dell’Emilia-Romagna. Per le 11 è previsto un tavolo del Consiglio dei Ministri dove appunto si discuterà degli aiuti destinati alle popolazioni colpite dall’alluvione.

Infatti Palazzo Chigi sarebbe pronto a varare un primo pacchetto di misure da 100 milioni di euro che prevede, tra l’altro, sospensione dei mutui, rateizzazione degli oneri fiscali e attivazione al massimo consentito del fondo di garanzia Ue.