Alluvione Emilia Romagna, 76enne di Battipaglia dona 135€

di Rita Milione

Sono 36mila le persone sfollate, almeno 305 le frane contate mentre le strade chiuse sono ancora circa 500. In Emilia Romagna resta l’allerta rossa della Protezione Civile. Istituzione, enti, associazioni si sono adoperati per dare un aiuto concreto, sia in termini di forza lavoro ma anche economici.

Per aiutare gli alluvionati dell’Emilia-Romagna, un pensionato di Battipaglia, città situata in provincia di Salerno, ha voluto donare 135 euro in contanti, spediti insieme a un’immagine della Madonna. Nella lettera l’anziano ha voluto inviare anche un messaggio di poche parole: “Per l’Emilia Romagna, con tutto il mio cuore”.

La donazione del 76enne del Salernitano non è passata inosservata e anche il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha voluto ringraziare l’uomo: “Un gesto straordinario, che mi riempie il cuore di gioia e che vale più di mille parole”, ha dichiarato.

Il gesto dell’anziano è stato accolto con orgoglio da Cecilia Francese, sindaca di Battipaglia: “È un piacere che un rappresentante della comunità battipagliese sia vicino a chi ne ha bisogno in un momento così difficile per quella regione. Per me è un onore, come rappresentante di questa comunità, che un nostro concittadino abbia voluto dimostrare, con questo gesto, la sua solidarietà a chi in questo momento è in difficoltà”.