Amadeus passa a Nove: tre progetti in cantiere

di Riccardo Manfredelli

Attraverso un comunicato stampa Warner Bros. Discovery ha ufficializzato l’approdo di Amadeus a Nove: dal prossimo autunno, il direttore artistico da record degli ultimi cinque Festival di Sanremo condurrà un programma di Access Prime Time, diventando così il diretto competitor di “Affari Tuoi”, sotto la sua guida su Raiuno fino al 1° giugno 2024, e due programmi destinati alla prima serata, i cui dettagli saranno verosimilmente diffusi a cavallo della presentazione dei palinsesti televisivi 2024/25.

Il contratto che lo lega a Warner Bros. Discovery ha una durata di quattro anni nel corso dei quali, inoltre, Amadeus avrà il compito di collaborare con il senior management del gruppo, che non nasconde le sue ambizioni da tv generalista, per lo sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme che compongono la galassia Discovery.

Questo il benvenuto in squadra ad Amadeus da parte di Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Sud Europa: “Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse della tv, straordinario artista e volto tra i più amati dal pubblico italiano. Siamo impazienti di lavorare con lui, di unire la grande energia che lo contraddistingue- e che sicuramente saprà portare nel nostro gruppo – con la creatività dell’editore che più di ogni altro in anni recenti ha rinnovato la tv italiana”.