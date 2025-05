Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono

di Redazione ZON

Attimi di forte apprensione ad Amalfi nella mattinata di ieri, dove un bambino di soli 5 anni, Francesco, è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava a scuola.

Lanciato l’allarme, i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente per prestare i primi soccorsi. Le condizioni del piccolo hanno reso necessario il trasferimento urgente in eliambulanza presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, specializzato in emergenze di tipo neurologico.

Secondo quanto riportato da Il Quotidiano della Costiera, il malore avrebbe origine cerebrale, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Tutta la comunità è col fiato sospeso, unita in un abbraccio ideale al piccolo Francesco e alla sua famiglia.

Fonte: SalernoToday