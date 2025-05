“Costellazioni di sogni” a Baronissi: uno spettacolo interattivo tra emozioni e musica

di Redazione ZON

Siete pronti a volare? E perché no… a fare un giro tra le stelle, correndo il rischio di vincerne una tutta vostra?

Allora non prendete impegni per il weekend! L’appuntamento è per sabato 31 maggio e domenica 1° giugno alle ore 20.00 presso Sala Le Muse di Baronissi (SA), per lo spettacolo teatrale interattivo “Costellazioni di sogni”.

Uno show coinvolgente, pensato per fanciulli di ogni età, che mescola musica, emozioni ed effetti speciali in un viaggio spettacolare nello spazio siderale, accompagnati da fate e personaggi fantastici.

Il progetto nasce da un’idea di Giuseppina Sessa, autrice dello spettacolo e presidente dell’Associazione Socio-Culturale-Sportiva Anima Libera, realtà da sempre impegnata nella promozione di attività culturali, artistiche e ricreative.

In scena:

Pasquale Capozzolo – Quartier Generale (anche regista dello spettacolo)

– Quartier Generale (anche regista dello spettacolo) Barbara De Martino – Fata dei sogni

– Fata dei sogni Antonio Giovanni Laudato – Cercatore di sogni

– Cercatore di sogni Simona Manzo – Fata delle stelle

– Fata delle stelle Giuseppina Sessa – Scintilla

Con la partecipazione straordinaria di Emanuele Della Valle e Maria Antonietta Ricciardi, e dei piccoli allievi Michele Capozzolo e Maria Pepe.

🎁 A fine spettacolo, tutti i presenti potranno partecipare a un’estrazione speciale per vincere… una stella!

Lo spettacolo, a ingresso con contributo volontario, si svolgerà presso:

📍 Sala Le Muse – Via Sant’Andrea 62, Baronissi (SA)

📞 Info e prenotazioni: 338 5942144

La rassegna “Trame d’Incanto” è patrocinata dal Comune di Baronissi, con il sentito ringraziamento alla sindaca Dott.ssa Anna Petta e al vicesindaco Dott. Luca Galdi, per il sostegno e la valorizzazione del progetto.