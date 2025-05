Salerno, nuove spiagge a Pastena: domenica l’inaugurazione con De Luca e il sindaco Napoli

di Redazione ZON

Prosegue il programma di ripascimento, tutela e valorizzazione del litorale cittadino. Si sono infatti conclusi i lavori su un tratto significativo della costa e dell’arenile di Pastena, restituendo alla città nuove spiagge e una maggiore protezione dalle mareggiate.

L’inaugurazione ufficiale delle nuove aree balneabili è prevista per domenica 1° giugno alle ore 10.00, con appuntamento fissato sul Lungomare Marconi, in corrispondenza dell’opera “Sedia” dell’artista Enzo Bianco. All’evento prenderanno parte il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

L’intervento, finanziato dalla Regione Campania e realizzato dal Comune di Salerno, rientra in un progetto più ampio volto alla valorizzazione ambientale e alla messa in sicurezza della costa urbana. Come già avvenuto per altri tratti del litorale, anche in questa zona i lavori hanno permesso non solo la creazione di nuove spiagge fruibili da cittadini, turisti e visitatori, ma anche il rafforzamento delle difese contro eventi meteomarini.

«Si tratta di un’opera strategica per la città – sottolinea il Comune – che guarda al futuro di Salerno con una visione sostenibile, attenta alla qualità della vita e alla sicurezza del territorio costiero».