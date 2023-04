Bus turistico fuori misura sull’Amalfitana: multato

di Redazione ZON

Scortato e multato un bus turistico della lunghezza di 13 metri che viaggiava lungo la Statale Amalfitana 163 tra Positano, Praiano e Conca dei Marini. Stando a quanto rivela il quotidianocostiera.it, a segnalare alle autorità locali la presenza del mezzo sarebbero stati degli autisti della Sita e alcuni automobilisti esasperati perché costretti a viaggiare in coda.

Il bus con targa greca, trasportava turisti della stessa nazionalità per un tour in Costiera, ignorando l’esistenza dell’ordinanza 340/2019 che limita il transito sull’Amalfitana a mezzi di dimensioni ridotte. Gli agenti della Polizia Locale hanno dunque scortato il mezzo fino a Maiori per l’immissione sulla strada provinciale.