Amalfi pronta ad accogliere le Repubbliche Marinare: Giovedì 15 maggio primo evento culturale in Arsenale

di Redazione ZON

Cresce l’attesa ad Amalfi per la 70ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma da giovedì 15 a domenica 18 maggio 2025. Un appuntamento organizzato a turno dalle quattro regine dei mari per rievocare i fasti e le vicende storiche più significative vissute nel Medioevo e che quest’anno tocca alla cittadina capofila della Costiera ospitare con tutto il carico di fascino e storicità.

Per l’occasione la più piccola e intrepida delle Repubbliche Marinare ha preparato al meglio il programma celebrativo che anche in questa occasione prevede manifestazioni culturali ed eventi musicali. Oltre all’imponente sfilata del corteo storico (sabato 17 maggio, ore 19.30) e all’intrepida gara di potenza dei galeoni (domenica 18 maggio, ore 12,30).

Si parte giovedì 15 maggio 2025 con l’apertura delle celebrazioni che coincide con l’inaugurazione di una mostra dedicata ai manifesti più significativi delle 70 edizioni e alle testimonianze storiche dell’evento. L’appuntamento è per le ore 10:30 presso l’Arsenale della Repubblica, dove è in programma anche la presentazione del “numero unico”, ovvero la pubblicazione con cui Amalfi celebra la manifestazione, redatto dal Centro di Cultura e Storia Amalfitana, e degli 8 nuovi costumi dei personaggi che debutteranno nel corteo storico di Amalfi.

Tra gli interventi previsti, quello del Sindaco di Amalfi e Primo Magistrato della Regata, Daniele Milano, del presidente emerito del Tar del Lazio, Antonino Savo Amodio, del medievalista e direttore scientifico della Regata, Giuseppe Gargano, del disegnatore dei nuovi costumi, Raffaele Leone, della costumista del corteo storico di Amalfi, Maria Nolli e di un rappresentante della sartoria teatrale Canzanella di Napoli che ha realizzato i nuovi costumi.

Nel corso dell’inaugurazione è prevista la presentazione del “Pan delle Repubbliche” realizzato dalla Pasticceria Pansa nelle cui vetrine è pronto a comparire, per restare in esposizione nei giorni che precedono la Regata, il trofeo delle Repubbliche Marinare: un prezioso galeone a remi (come quello usato per la gara) in oro e argento sorretto da quattro ippocampi, al di sotto del quale compaiono gli stemmi di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia.

Gli eventi culturali proseguiranno venerdì 16 maggio 2025, ore 10, con il convegno dal titolo “La Regata delle Repubbliche Marinare e la portualità nella storia di Amalfi” in programma presso l’Arsenale della Repubblica di Amalfi.

La 70° edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia vede l’importante contributo della Camera di Commercio di Salerno, del GAL Pesca “Approdo di Ulisse” e delle aziende Dimegas e Travelmar. Lo sponsor tecnico dell’evento è Anantara Grand Hotel Convento di Amalfi che da anni accompagna gli atleti del galeone azzurro nella sfida delle Repubbliche Marinare d’Italia.