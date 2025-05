Salerno, la Polizia salva tempestivamente un cittadino con intenti suicidi

di Redazione ZON

Nella serata dell’11 maggio u.s., le Volanti della Questura di Salerno sono intervenute in seguito alle segnalazioni da parte di alcuni cittadini, in merito alla presenza di un uomo, in bilico, sul cornicione di un edificio.

Il cittadino argentino, in evidente stato di alterazione psicofisica, proferiva frasi sconnesse e mostrava intenzioni suicide, ma gli agenti, dopo aver instaurato un dialogo in lingua inglese, sono riusciti ad avvicinarlo e a trarlo in salvo con una manovra in sicurezza.

L’uomo, ospite di un B&B nello stabile, aveva assunto alcol e farmaci, e, per tale motivo, veniva affidato al personale del 118, il quale prestava le prime cure e lo trasportava presso il più vicino nosocomio.

L’intervento tempestivo e risoluto della Polizia di Stato ha scongiurato conseguenze tragiche, salvaguardando l’incolumità dell’uomo e ripristinando la tranquillità sociale.