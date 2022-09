Amazon Prime Early Access: raddoppiate le vendite promozionali

Amazon Prime Early Access Sale è la nuova campagna promozionale del sito e-commerce più famoso al mondo, che quest’anno si terrà i giorni 11 e 12 ottobre. L’iniziativa, accessibile soltanto agli eletti Prime, è stata confermata dalla società di Jeff Bezos e non sarà molto diversa dal Prime Day. Si tratta della seconda ondata promozionale che investe il sito, un secondo periodo di sconti che non si era mai visto in precedenza.

“Prime Early Access Sale offre ai membri la possibilità di dare il via alla stagione dello shopping natalizio in anticipo con centinaia di migliaia di offerte” ha annunciato la compagnia. La vendita Prime Early Access è prevista in 15 Paesi. Tempi duri per i rivenditori che infatti temono di non concludere grandi affari, in quanto i consumatori cercheranno di ridurre questo certo tipo di spese, dovendo fronteggiare i costi più elevati di cibo e carburante.