Ambra Angiolini difende Anna Maria Bernini

Durante gli scorsi giorni la senatrice Anna Maria Bernini, alla quale è stato affidato il Ministero dell’università e della ricerca ha deciso di rendere pubblico il solenne momento del giuramento davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e e di inserire, come colonna sonora, “T’appartengo”, brano di Ambra Angiolini risalente al 1994.

La polemica

Tutto questo, ovviamente, ha scatenato numerose polemiche sui social. Anna Maria Bernini, infatti, ha rimosso subito le storie da Instagram. Che cosa avrà detto Ambra in merito? Scopriamolo.

La solidarietà e la comprensione di Ambra Angiolini

«Mi sono molto dispiaciuta per la storia cancellata, mi hanno insegnato che una volta che fai un guaio lo devi tenere lì. Personalmente non avrei rimosso la storia ma capisco perché l’abbia fatto. Non si si riesce nemmeno a spiegare il motivo, ma alcune canzoni portano una tale felicità che quando avverti esattamente quello stato d’animo ti viene voglia di ascoltarli e ti vengono subito in mente. Evidentemente la ministra era felice e non ci ha pensato un secondo a buttarsi su ‘T’appartengo’: è stato solo un attimo di divertimento, una bella cosa. Mi dispiace solo non essermi affidata agli avvocati quando ero piccola per ottenere ben più soldi da quella canzone. Tutti continuano ad usarla: avrei potuto comprarmi delle case».