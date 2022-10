Oroscopo Paolo Fox Giovedì 27 Ottobre 2022: Pesci rilanciato

Ariete Luna torna favorevole, ecco una settimana coinvolgente, non ci sono più le opposizioni planetarie di inizio mese e quindi siamo convinti che tanti nati Ariete potranno iniziare a pensare ad un risveglio di progetti e iniziative bloccate o in stand-by da tempo. Un picco massimo lo si avrà nella seconda metà di Novembre, colpi di fulmine possibili, in certi casi recupero dei sentimenti.

Toro Abbiamo visto che gli ultimi due giorni sono stati un pochino pesanti per colpa di alcune opposizioni planetarie, le distrazioni sono state eccessive, e tra martedì e mercoledì c’è anche chi non si è sentito in forma, potrebbe persino essere caduto in un’inutile polemica oppure ha dovuto affrontare un contrasto con un ex.

Gemelli Il vero problema del momento è la mancanza di stimoli, nelle prime due settimane di Ottobre avete fatto talmente tante cose che adesso bisogna cercare di riorganizzare la propria vita al meglio. Non escludiamo che ci sia un piccolo calo a livello fisico e per questo chiediamo un pochino di pazienza. Non è una settimana difficile ma ci sono problemi da affrontare, a volte manca la forza per riuscire a fare tutto quello che avete in mente.

Cancro Le stelle in questo periodo garantiscono un graduale ma costante recupero. Giove contrario parla ancora una volta di problemi che non sono del tutto risolti. A differenza del passato adesso la possibilità di reagire c’è, si possono risolvere delle questioni importanti, sarà più facile trovare soluzioni e piano piano ci si avvia verso un futuro migliore.

Leone Ancora non avete del tutto superato la confusione che da martedì alberga nel vostro cielo, anche i nati Leone più sicuri e forti hanno dovuto affrontare un fastidio. Se c’è stata una discussione d’amore si può risolvere ma con garbo e soprattutto nel fine settimana. In questo giorno al mattino non siete del tutto sereni e se pensate che alcune persone siano contro di voi potreste arrabbiarvi parecchio.

Vergine Venere in aspetto buono parla del ritorno dei sentimenti e di una buona passionalità. La cosa che si nota in questo momento è una certa saggezza in più, così se agli inizi del mese vi era venuto in mente di fare qualche azzardo ora potete ripensarci. E’ giusto essere critici, analitici nei confronti di tutto quello che vi circonda ma a volte diventate troppo spietati persino nei confronti di voi stessi.

Bilancia Ci sono giornate in cui mancano stimoli o magari non si ha gran voglia di mettersi in gioco, e pensiamo che questo giovedì sia un po’ sottotono proprio per questo motivo, dovreste cercare di ritrovare un po’ di serenità interiore, se ci sono state delle perplessità nel passato sarà bene evitare discussioni che potrebbero non risolversi nell’immediato.

Scorpione Continuiamo a pensare che questo sia un periodo di buon recupero, abbiamo una forte concentrazione di pianeti nel segno e questo aiuta ad affrontare tutto con maggiore energia. La stanchezza resta e a volte ve la prendete con il destino perché pensate di dover affrontare più problemi rispetto agli altri.

Sagittario Una giornata migliore, ultimamente vi abbiamo trovato un po’ troppo pensierosi, i pensieri non si addicono ad un segno zodiacale che vuole vivere la propria esistenza come fosse un’eterna avventura, che adora esplorare il mondo anche attraverso le esperienze, sentimenti, amicizie, viaggi.

Capricorno I progetti sono avviati e se avevate concentrato la tua attenzione nella prima parte di Ottobre su un qualcosa di importante, da tempo state lavorando ad un grande progetto, finalmente è arrivato il momento di parlare, esporsi al meglio. Continuiamo a credere che i prossimi mesi saranno di duro lavoro ma che il 2023 porterà cambiamenti importanti.

Acquario Agli inizi di questo giovedì c’è ancora una forte tensione nata tra martedì e mercoledì, in serata ci sarà un recupero. L’Acquario è un segno indipendente, originale, che detesta l’ovvietà e vorrebbe vivere esperienze diverse da quelle degli altri.