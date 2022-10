Napoli-Rangers: probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli affronta i Glasgow Rangers in un Maradona che si preannuncia essere infuocato. Una vittoria aprirebbe agli azzurri la concreta possibilità di chiudere il girone da primi in classifica. I Rangers venderanno cara la pelle e proveranno a fare risultato in un campo decisamente complicato.

QUI NAPOLI – Spalletti si affida nuovamente ad Alex Meret tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Mario Rui. Ndombele, Lobotka ed Elmas dovrebbero formare il trio di centrocampo, con Politano, Simeone e Kvaratskhelia in attacco.

QUI RANGERS – I Rangers dovrebbero schierarsi con McGregor tra i pali. Tavernier, Sands, Davies e Yilmaz formeranno la linea difensiva, mentre Lundstram, Jack, Wright, Arfield e Kent agiranno a centrocampo. Unica punta dovrebbe essere il croato Colak.

Le probabili formazioni del match

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Kvaratskhelia-Raspadori 55%-45%

RANGERS (4-1-4-1): McGregor; Tavernier, Sands, Davies, Yilmaz; Lundstram; Jack, Wright, Arfield, Kent; Colak. All. Van Bronckhorst.

ARBITRO: Halil Umut Meler (Turchia)

Dove vedere Napoli-Rangers

Sarà possibile seguire la gara di Champions League tra Napoli e Rangers in diretta a partire dalle ore 21:00 su SkySport e in streaming online su Infinity.