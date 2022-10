Riscaldamento globale: il rapporto Onu

Un dato in conflitto con gli Accordi di Parigi emerge da un rapporto Onu sul riscaldamento globale: entro il 2100 le temperature medie globali aumenteranno di 2,5 gradi Celsius

Entro il 2100 le temperature medie globali saliranno di 2,5 gradi Celsius: un dato in conflitto con gli impegni presi per la decarbonizzazione dai 193 Paesi firmatari degli Accordi di Parigi, che invece prescrivono che il riscaldamento globale sia tenuto sotto i 2 e comunque non oltre la soglia di 1,5 gradi.

Lo certifica un recente rapporto Onu Unfcc stando al quale le emissioni di gas serra entro il 2030 aumenteranno del 10,6%. Si tratta di una parziale buona notizia se si pensa che lo scorso anno l’aumento delle emissioni al 2030 era stimato al 13,7%.

Se entro il 2030 quindi le emissioni di gas serra cesseranno di aumentare, non si sta tuttavia ancora assistendo a quella progressiva decrescita che gli esperti si attenderebbero entro questo decennio.

I 193 Paesi firmatari degli accordi sul clima, i Nationally Determined Contributions (Ndc) , presenteranno le loro proposte per la decarbonizzazione nel corso della prossima Conferenza Onu sul Clima, la Cop27 in agenda a Sharm el Sheik in Egitto dal 6 al 18 Novembre prossimi.