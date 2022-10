Diwali, la festa della luce oggi 24 ottobre

Oggi lunedì 24 ottobre si celebra “Diwali” la festa della luce. Festa indiana dove si accendono luci, si mangiano dolci e si scambiano doni

Oggi 24 settembre si celebra una tipica ricorrenza indiana, il Diwali, la festa della luce, celebrazione ormai sempre più diffusa anche nei paesi occidentali.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Questa celebrazione risale in linea generale alla vittoria del bene sul male, alla luce che è simbolo del bene, gioia e positività che trionfa sul male, sul buio e il caos ed anche la vittoria della giustizia sull’ingiustizia. E’ qualcosa di “positivo” da augurare a qualcuno indipendentemente dalla propria religione così come fanno gli indiani.

In India questa festività è molto suggestiva, in quanto in tutto il paese vengono accese delle luci, sia nelle case che nei luoghi sacri e vengono utilizzate candele, fuochi d’artificio, lampade, lanterne e piccole luci.

Per gli induisti il Diwali rappresenta la celebrazione della vita sulla morte e specialmente in ambito familiare ci si riunisce per riallacciare magari rapporti che si erano deteriorati. Per i buddisti, i jainisti e i sikh questa festa è dedicata a momenti cruciali della loro storia, ad esempio i primi festeggiano la conversione dell’imperatore Ashoka, i secondi onorano Mahavira, il profeta che stabilì i concetti spirituali della loro religione, mentre i sikh ricordano il giorno della liberazione di Guru Hargobind Singh Ji dalla prigionia.

Nella città di Varanasi in India vengono accese candele poi immerse nelle acque del Gange e la credenza popolare vuole che in questo giorno Dio discende sulla terra e si immerga nelle sue acque.

Momento centrale della celebrazione è la degustazione di cibo, in particolare di dolci, tra cui il laddoo preparato con farina di ceci e di riso, cocco grattugiato, cardamomo, mandorle e zucchero, oppure i nankathai, biscotti friabili con burro, zucchero e cardamomo. Altro momento centrale di questa ricorrenza è lo scambio di doni.

Per il Diwali 2022 in India è stata vietata la vendita di fuochi d’artificio e petardi a causa dell’alto livello di inquinamento atmosferico, che peggiora in questa giornata di festeggiamenti, in cui si crea una nebbia fitta a causa del fumo prodotto. Previste dalle autorità sanzioni e persino l’arresto per i trasgressori.