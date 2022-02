Amici 2021, spoiler e anticipazioni 20 Febbraio 2021

Si è da poco conclusa la registrazione della ventesima puntata del pomeridiano di Amici 2021, che andrà in onda domani alle 14.00 su Canale 5.

Ospite in studio la cantante Elodie, prossima al lancio del nuovo singolo, chiamata a giudicare una gara di Cover tra i cantanti ancora in corsa per il Serale: ex-aequo al primo posto tra LDA e Aisha.

Il giovane D’Alessio, a questo punto, potrebbe accedere direttamente al Serale se il suo coach Rudy Zerbi lo volesse, ma lui decide di prendersi ulteriore tempo per valutare. Va al Serale, invece, la ballerina Carola Puddu, “pupilla” dell’inflessibile Alessandra Celentano.

In studio poi giunge Alex Britti, complice di una sorpresa a Luigi: i due suonano la chitarra insieme, poi Strangis si rimette al giudizio di Rudy Zerbi che, però, per il momento non lo manda al Serale.

Tempo di gare e valutazioni anche per il circuito Ballo in vista del Serale di Amici 2021, in partenza nei sabato sera di Canale 5 subito dopo “C’è Posta per te”: il girone di oggi premia Serena, ultimo invece Nunzio criticato anche dalla Celentano per i suoi atteggiamenti.

Il latinista oggi non ha potuto contare sul sostegno in studio del suo mentore Raimondo Todaro, intervenuto in trasmissione da remoto.

Gli allievi di Amici 2021 ammessi al Serale

Al 19 Febbraio 2021 sono cinque gli allievi ammessi al Serale di Amici 21: i ballerini Dario, Carola e Michele e i cantanti Sissi e Alex.