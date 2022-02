Amici 2021: anticipazioni 27 febbraio 2022

Durante la ventunesima puntata del pomeridiano di Amici 2021, registrata questo pomeriggio e in onda domani alle 14.00 su Canale 5, altri allievi hanno avuto accesso al Serale. Si tratta di Serena, Albe, Aisha e Jhon Erik che vanno ad aggiungersi a Sissi, Alex, Dario, Michele e Carola.

Ospiti in studio il comico capitolino Enrico Brignano e i ragazzi de Il Volo, chiamati a stilare una classifica di Cover tra gli allievi ancora in corsa per la fase finale del talent di Maria De Filippi, in partenza il prossimo 19 Marzo nella prima serata di Canale 5.

La graduatoria di Gianluca Ginoble e compagni, ha premiato Aisha, allieva di Lorella Cuccarini, ultima piazza invece per Calma.

La classifica stilata dal Maestro Adriano Pennino, ha invece premiato l’esibizione dell’allievo di Anna Pettinelli con il terzo posto. Medaglia d’oro ex-aequo tra Aisha, LDA e Luigi. Quest’ultimo, che pochi giorni fa ha compiuto gli anni, ha eseguito il suo nuovo inedito “Tondo”. La canzone, che porta la firma di Enrico Nigiotti, affronta con il sorriso il tema del bodyshaming: una chiave di lettura che ha diviso i social dove l’hashtag Amici 2021 è sempre tra i più commentati della settimana televisiva.

“Non è questo il modo di affrontare un tema così delicato“, fa notare qualcuno, riferendosi al fatto che Luigi la prima volta che ha cantato Tondo ha dovuto indossare una pancia finta. Qualcun altro, invece, ha apprezzato l’ironia e la leggerezza che – come diceva qualcuno – è tutt’altro che superficialità.

Infine una sorpresa dal sapore internazionale: il frontman degli One Republic ha fatto sapere, tramite videomessaggio, che uno dei cantanti di Amici 2021 duetterà presto con lui: chi sarà?