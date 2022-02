Anticipazioni Amici 2021: ecco i due eliminati di oggi

Anticipazioni Amici 2021. L’ansia regna sovrana in casetta. Nella giornata di ieri abbiamo potuto vedere un daytime di fuoco dove alcuni allievi sono stati convocati da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Argomento della discussione una esibizione immediata che prevederà l’esclusione dal programma di due ragazzi della scuola. Le materie in questione sono Ballo e Canto.

Il daytime di oggi sancirà il verdetto. Su Twitter, intanto, impazzano spoiler e anticipazioni di siti e fans. In molti vedono come papabili eliminati Calma e Leonardo. Infatti, a meno di colpi di scena finali da parte della produzione, dovrebbero essere loro ad abbandonare Amici 2021.

Nel frattempo sul web impazza il dibattito. C’è chi pensa che possa essere una trovata dei docenti per mettere alla prova i ragazzi e chi invece punta dritto sull’eliminazione. Non ci resta che aspettare il daytime di oggi per capire. Quindi tutti incollati alle ore 16 e 10 su Canale 5.