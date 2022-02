Verissimo: le anticipazioni di sabato e domenica 26 e 27 febbraio

Grande attesa per le prossime puntate di Verissimo che andranno in onda sabato 26 e domenica 27 febbraio. Tanti gli ospiti attesi, ecco chi intervisterà questo fine settimana Silvia Toffanin.

Sabato, a Verissimo intervista all’attore inglese Robert Pattinson, divenuto celebre come il vampiro Edward Cullen in “Twilight” e ora protagonista di “The Batman”, dal 3 marzo al cinema. Il cast del film è completato da Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell. La pellicola è ambientata su Terra-2, di conseguenza non è collegato alla Terra-1 del DC Extended Universe.

In esclusiva la vita, tra grandi successi e pagine scure, di un’icona del calcio: Beppe Signori. In studio Maria Grazia Cucinotta, direttamente da Sanremo Ana Mena, l’impegno nella mototerapia di Vanni Oddera. Infine, spazio alla storie di “C’è posta per te” con quella di una mamma e una figlia, Giovanna e Roberta.

Domenica a Verissimo prima intervista per una grande coppia del tennis italiano: Fabio Fognini e Flavia Pennetta, il fascino senza tempo di Kabir Bedi e le straordinarie emozioni dei neo genitori Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, insieme a quelle della nonna Eleonora Giorgi. Infine, ospiti del talk show le voci potenti e uniche di Rita Pavone e Fausto Leali e l’incontro con l’attrice Giusy Buscemi.