Amici 2022: ecco cosa è successo durante la puntata di oggi

Finalmente è tornato l’appuntamento con Amici 2022, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:10. Scopriamo, insieme, che cosa è successo durante la puntata di oggi.

Macia Del Prete ad Amici 2022

Tutti i ballerini vengono convocati in palestra per un’audizione molto importante tenuta ed organizzata da Macia Del Prete. Ecco, nello specifico, le sue parole:

“Ciao, io sono Macia[…]. Sono molto contenta di essere qua. Visto e considerato che voi vi state approcciando a fare questo lavoro e molto probabilmente, io ve lo auguro, il vostro obiettivo usciti da qui è danzare avrete una marea di casting da fare quindi oggi, sostanzialmente, andremo a simulare una piccola audizione”.

Quali sono i cinque ballerini che Macia ha scelto?

Ludovica

Rita

Samuel

Samu

Megan

Step finale: Macia ha scelto due ballerini

Samuel

Samu

Amici 2022, Maestra Celentano e Ramon: il chiarimento

Dopo la sospensione della maglia Ramon incontra la Celentano. Di seguito le parole della Maestra:

“Allora, ti faccio una piccola premessa: la cosa che a me ha lasciato basita e che mi ha fatto rimanere anche male, non lo nego, è il fatto che nelle tue parole io ho capito che tu abbia visto premeditazione, che tu abbia visto del marcio dietro e che io abbia voluto mettere in imbarazzo la ragazza quando io parlo e mi riferisco sempre al lavoro e alla danza. Lungi da me il fatto di volerti imporre il mio pensiero perché io sono per la libertà assoluta ma, se capisco che dall’altra parte non c’è fiducia (non parlo dell’aspetto professionale ma di me proprio come persona) nella mia limpidezza, per me non ha senso lavorare con una persona che non ha fiducia in me e non ho neanche intenzione di discutere tutto l’anno con te”.

La risposta di Ramon

“Sicuramente il problema principale è stato veramente un fraintendimento tra me e lei. Innanzitutto le scuse più grandi nei suoi confronti sono rivolte all’essermi messo con tutti gli altri e a pensare ad un pregiudizio nei suoi confronti. Questo è il problema principale, però io vorrei che lei si sciogliesse un attimo: arriva questa lettera con il compito ad una ragazza molto molto fragile soprattutto per il suo aspetto fisico[…]. Io ho parlato a Ludovica come se fosse una mia sorellina […]. Il problema principale è stato il pregiudizio. Ho sbagliato ed ho chiesto scusa”.

Alla fine la Celentano restituisce la maglia a Ramon