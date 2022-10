Contagi di oggi: il bollettino del 6 ottobre

Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il Bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 6 ottobre 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i contagi da Covid-19 in Italia sono 44.853 mentre 56 sono i morti.

I dati

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 293.096 tamponi, tra molecolari e antigenici che fanno rilevare un tasso di positività pari al 20,1% (15,5% ieri).

In aumento i ricoveri

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 180, nove in più di ieri. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 5.188, 115 in più rispetto a ieri.

I dati

Gli attualmente positivi sono 508.524. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 5.188 mentre i guariti sono 46.009, per un totale di 22.007.032 dall’inizio della pandemia.

Le regioni

Le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono