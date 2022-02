Contagi oggi: i dati sul Covid-19 aggiornati al 25 febbraio

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 40.948 su 440.115 tamponi esaminati. Il bollettino di oggi riporta 193 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a -40, mentre quelli ordinari a -419. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 65.180. Mentre il tasso di positività si aggira intorno all’10,5% (-0.2%).

L’incidenza settimanale nazionale si è stabilizzata mentre cala lievemente l’indice di trasmissibilità relativo ai contagi di oggi. Questa settimana l’Rt si dimostra ancora in calo, la settimana precedente era pari a 0.77. “Continua la discesa dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 552 ogni 100 mila abitanti (18 -24 febbraio) contro 672 ogni 100 mila abitanti (11 -17 febbraio), dati flusso ministero Salute”. Lo sottolinea il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. Scende anche l’indice Rt. “Nel periodo 2–15 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73, in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento – si legge nel report – si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0,76 (0,74-0,78) al 15 febbraio contro Rt=0,79 (0,78-0,81) all’8 febbraio”.