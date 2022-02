Ucraina, la figlia di Roman Abramovich contro Putin

Contro le tensioni in Ucraina si è espressa via social Sofia Abramovich, una delle figlie di Roman Abramovich. Un potente oligarca russo noto per la sua vicinanza a Putin, secondo le stime di Forbes del 2020 ha un patrimonio di 13,8 miliardi di dollari, cifra che lo rende l’uomo più ricco d’Israele e del Portogallo, il decimo più ricco della Russia e il 113° più ricco al mondo. E’ un imprenditore e politico russo con cittadinanza israeliana naturalizzato portoghese, proprietario del Chelsea dal 2003.

Con una storia su Instagram la figlia di Romanov ha attaccato Putin, modificando un post che recitava «la Russia vuole la guerra con l’Ucraina» in «Putin vuole una guerra con l’Ucraina». L’immagine condivisa aggiungeva anche che «la bugia più grande e di maggior successo della propaganda del Cremlino è che la maggior parte dei russi è dalla parte di Putin». Non è chiaro se la posizione di Sofia sia la stessa di suo padre, ma la speranza dei paesi europei (fra cui la Gran Bretagna che ha attaccato più oligarchi che hanno affari nel Regno Unito) è che molti di loro decidano di voltare le spalle a Putin, smettendo di finanziarlo.

Attualmente Romanov Abramovich non si è espresso ufficialmente sulla questione e sul divieto di risiedere a Londra disposto dall’Unità inglese per i casi speciali.