Ucraina: chi è Viktor Medvedchuk, il nuovo “governatore” di Putin

In Ucraina, Putin conta sull’incursione di un suo “fedelissimo”, ovvero Viktor Medvedchuk. Una figura che disprezza fortemente l’UE

Ore critiche si attanagliano in questi momenti per tutta l’Europa. Come ben si sa, la Russia ha ufficialmente invaso l’Ucraina, ponendo i suoi militari con la forza nello Stato limitrofo. Un piano studiato da Vladimir Putin, che per ora ha avuto successo ma che potenzialmente potrebbe suscitare una nuova guerra con le potenze occidentali (con gli USA in testa). Se la Russia dovesse arrivare a Kiev, imporrebbe il suo Governo, e a suo capo ci sarebbe Viktor Medvedchuk.

Secondo diversi esperti in tutto il mondo, infatti, Putin metterebbe a comando dello Stato ucraino il suo fedelissimo. L’oligarca ha un legame molto stretto con il presidente russo e, soprattutto, è titolare di interessi che si estendono dall’energia fino ai mass media. Una figura losca ma molto molto importante, e strategica soprattutto per quanto riguarda la funzione mediatica a gestione della crisi.

Ma chi è Viktor Medvedchuk? Perché Vladimir Putin ha scelto lui come uomo di fiducia per portare avanti l’operazione? Ecco svelati tutti i motivi.

Chi è Viktor Medvedchuk e il controllo dei mass media

Viktor Medvedchuk è un oligarca ucraino, leader del partito “Piattaforma di Opposizione”. Al momento si trova agli arresti domiciliari, accusato di tradimento, per aver sostenuto le forze separatiste del Donbass. Quest’ultima è la Regione all’est dell’Ucraina, dove dal 2014 separatisti filo-russi hanno occupato porzioni di territorio e proclamato con il sostegno di Mosca le due sedicenti Repubbliche di Lugansk e Donetsk. L’escalation bellica in settimana era cominciata proprio con il riconoscimento delle due Repubbliche da parte di Putin.

Il partito dell’oligarca è la formazione di opposizione più forte in parlamento. Secondo Time uno degli strumenti più forti nelle mani di Putin per influenzare la politica interna in Ucraina. Lo scorso Maggio è stato arrestato e messo agli arresti a Kiev. Gli Stati Uniti lo hanno accusato di complottare un colpo di Stato. Proprio alle vicende personali dell’oligarca il settimanale britannico lega in parte l’escalation delle tensioni sfociate nell’invasione russa.

Pochi giorni dopo l’insediamento del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, lo scorso febbraio, il Governo di Kiev ha colpito i canali tv di Medvedchuk e sono stati sequestrati beni della sua famiglia tra cui un oleodotto che trasporta il petrolio dalla Russia all’Europa. L’ambasciata americana applaudì a quelle iniziative. Solo due giorni dopo Putin annunciò il dispiegamento di tremila paracadutisti al confine con l’Ucraina per “esercitazioni su larga scala”. Dallo scorso autunno gli spostamenti hanno interessato le truppe russe per circa 200mila unità.

L’arresto del sottoposto ha suscitato l’offensiva da parte della Russia. Putin ha definito la mossa come una minaccia di trasformare l’Ucraina “in un’antitesi della Russia, una sorta di anti-Russia”. Medvedchuk è sposato con una famosa anchorwomen ucraina. Ha fatto da padrino alla figlia del Presidente russo Daria. “La nostra relazione si è sviluppata in 20 anni”, ha detto Medvedchuk in quella rara intervista a Time nella primavera del 2021. “Non voglio dire che sfrutto quella relazione, ma si può dire che ha fatto parte del mio arsenale politico”.

Dunque un uomo che conosce i propri mezzi e sa come usarli. Un pericolo in più per il blocco della NATO.