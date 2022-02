Osimhen guai al ginocchio, di nuovo ai box?

Osimhen di nuovo ai box? A tenere banco in casa Napoli sono le condizioni dell’attaccante nigeriano. Osimhen, infatti, è uscito al 74′ per il riacutizzarsi di un dolore al ginocchio destro.

All’attaccante è stata applicata anche una fasciatura. Ma a questo punto è chiaro che il giocatore dovrà sicuramente osservare un periodo di riposo. Una pessima notizia per Spalletti che esce dall’incontro con il Barcellona a pezzi.

La stagione del Napoli entra in un momento cruciale e i continui infortuni di Osimhen preoccupano e non poco staff e addetti ai lavori. I partenopei saranno impegnati con la Lazio nel prossimo turno di campionato, per poi ritrovarsi il Milan per il big match del Maradona che varrà lo scudetto.

A questo punto giocarsi o meno la carta Osimhen diventa di fondamentale importanza. L’assenza del nigeriano ha già più volte inciso durante la stagione. I suoi movimenti e la sua velocità danno alla squadra di Spalletti una profondità che altre soluzioni (Mertens e Petagna) non riescono a dare al meglio.

Vedremo nelle prossime ore se ci saranno degli sviluppi in merito e se la questione Osimhen verrà chiarita