Amici 2022: ecco cosa è successo durante la puntata di oggi

Finalmente è tornato l’appuntamento con Amici 2022, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:10. Scopriamo, insieme, che cosa è successo durante la puntata di oggi.

Amici 2022: Wax si racconta

“…Io vengo da una particolare strada, anche a livello di famiglia mia. Io sono legatissimo alla mia famiglia, la mia famiglia non mi ha mai fatto mancare nulla. Però, proprio per il fatto che non mi hai mai fatto mancare nulla, non mi ha fatto mancare neanche la sofferenza. La musica mi ha sempre dato libertà, delle ali per volare dove cavolo voglio e per raggiungere chi volevo e raggiungere le persone che avevo perso. Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato ogni giorno. Dopo la litigata, però, comunque non mancava lo stesso il sorriso. Mio fratello lo amo. Mio fratello è stato, è e sarà sempre la mia fidanzata, il mio amore, il mio migliore amico, il mio amico, il mio tutto. Mia mamma dipinge. Mia mamma ha studiato, è stata bravissima. Ha studiato economia […]”. La rabbia la conosco tanto, l’amore manca ancora[…]. Io la calma non la conosco, non l’ho mai conosciuta”.

Un compito per Rita da parte di Alessandra Celentano

“Cara Rita mi rivolgo a te ma vorrei che tutti mi ascoltassero molto bene ciò che scrivo, grazie! Come da protocollo ogni prof. mette in risalto i propri allievi con coreografie che evidenzino i punti forti di ciascuno, mentre per quanto riguarda i compiti che ho sempre dato e sempre darò, il fulcro è differente. Al contrario si va ad evidenziare su più fronti il difetto, il punto debole, le criticità per poi andare a lavorare, studiare, migliorare o semplicemente si dimostra che è meglio fare altro nella vita. Siete tutti allievi di un’unica struttura e per me a livello didattico siete tutti sullo stesso piano. Chiaramente ho valutazioni diverse e quindi preferenze professionali per ognuno di voi in base a tutta una serie di componenti. Ogni compito, quindi, ha uno scopo differente! Per te, Rita, l’obiettivo sarò quello di sbloccare attraverso questa coreografia, le tue paure, le tue chiusure e introversioni, la tua apatia apparente[…]. Non sei una macchinetta come sembri! Ecco perché ho scelto il massimo della difficoltà per te. Già hai fatto dei piccoli passi, perché tu stessa riconosci la criticità e questa consapevolezza aiuta a migliorare, ma non sono sufficienti per me. Non sopporto di vederti bassa in classifica rispetto ad altri elementi per un problema importante sì, ma che si può colmare[…]. Sarà come una doccia fredda in pieno inverno che ti obbligherà a correre al caldo e al riparo. E se così non sarà, cercheremo altre soluzioni prima di mollare! Ti ricordo solo che chi ha tempo, non aspetti tempo perché te ne potresti pentire!”

Alla fine della puntata Samu raggiunge il maestro Emanuel Lo in sala prove.