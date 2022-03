Amici 21: il daily del 24 marzo 2022

Amici 21: il daily di oggi è davvero singolare. All’inizio della puntata Calma e LDA contestano l’assegnazione de “La Paranza”. I due ragazzi considerano, infatti, inadatta e fuori luogo la canzone. LDA afferma di voler fare la differenza e di voler lasciare il segno.

Amici 21: Rudy Zerbi convoca LDA per un confronto

LDA dice a Rudy Zerbi di essere bloccato e di sentirsi particolarmente provato a livello emotivo. Il ragazzo sostiene di non stare molto bene e di non sapere se i testi scelti possano essere adatti a lui. Rudy Zerbi, a questo punto, lo invita ad essere più onesto e coraggioso.

Amici 21: Zerbi rimprovera LDA e Calma

Inoltre, il critico musicale invita anche Calma e suggerisce loro di vergognarsi per il modo in cui hanno parlato di Daniele Silvestri. Inoltre il significato della canzone, pregna di riferimenti alla cronaca nera e al mondo dell’attualità, vanta numerosi riconoscimenti. Il titolo della canzone, di fatti, è il nome di un peschereccio tipicamente usato in Italia e si riferisce, a dir il vero, alla valenza che il termine paranza ha nel gergo della camorra. Alla fine Zerbi rivela, deluso, di essere stato lui stesso a promuovere questo pezzo musicale. I due allievi vengono etichettati come presuntuosi ed ignoranti.

Gli ultimi guanti di sfida della seconda puntata del serale

Durante la seconda puntata del serale si sfideranno Dario e Michele, per volere di Veronica Paperini. Zerbi, inoltre, lancia ancora un guanto di sfida tra Luigi e Critical. Tra le canzoni scelte c’è anche Destri di Gazzelle. Alla fine della puntata del daily di Amici 21 Maria De Filippi, la padrona di casa, augura a tutti buon lavoro.