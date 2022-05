Amici 21,chi vince? Il pronostico in diretta su Zon

Per dieci anni ha fatto parte del pubblico parlante di “Amici di Maria De Filippi”: Massimo Cassanelli affida a Zon.it il suo pronostico sul vincitore di questa edizione

Domani sera, in prima serata su Canale 5, 7 talenti si giocheranno l’accesso alla finale della ventunesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Chi succederà a Giulia Stabile e alzerà al cielo l’ambita coppa che rappresenta l’auspicio per una carriera, nel canto o nel ballo, che sia colma di successi?

Abbiamo chiesto un pronostico a Massimo Cassanelli, che per dieci anni ha fatto parte del pubblico parlante del talent, oggi pomeriggio ospite dell’ultima puntata stagionale de “Il Talk del Venerdì” (puoi rivederla qui).

“Nel ballo mi piace molto Michele, lo trovo disciplinato e versatile quindi mi piacerebbe vincesse lui (…) Nel canto non so scegliere, perchè li amo tutti e tre ugualmente, tra Sissi, Alex e Luigi“.

Quindi spiega: “Sissi ha una grande voce, prende le note con grande semplicità. Di Alex sento dire spesso che è freddo, invece a me piace il suo modo di interpretare. Luigi? E’ un grande musicista, si approccia in maniera personale ai brani, ha uno stile già definito”.

Cassanelli, che oggi conduce con crescente successo sul web il programma “Talk2U”, non si sottrae dall’esprimere un giudizio sull’esordio in cattedra di Raimondo Todaro (“L’ho trovato troppo buonista. L’unico merito che gli riconosco è di aver scovato un personaggio pazzesco come Nunzio“) e su Lorella Cuccarini, che quest’anno ha occupato la cattedra di Canto al posto di Arisa: “L’ho preferita quest’anno come coach di Canto che l’anno scorso come insegnante di Ballo. Era troppo buonista anche lei. Io ho sempre preferito una come Alessandra Celentano, che magari è dura ma ti dice le cose come stanno“.

In dieci anni sugli spalti dello studio di Amici di Maria De Filippi, Massimiliano Cassanelli ha passato al microscopio migliaia di talenti: “Antonino (vincitore di Amici 4, ndr.) ha una grande voce ed è un peccato che non sia emerso come meritava (…) Nel Ballo, invece, Agata Reale (seconda classificata di Amici 6, ndr.) se non fosse stato per la questione collo del piede non sarebbe arrivata neppure in finale”.