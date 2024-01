Amici, la produzione contro Luca Jurman: “La volpe e l’uva”

di Riccardo Manfredelli

Con un lungo post pubblicato sui canali social del programma Paola di Gesu, produttrice esecutiva di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di rispondere ai ripetuti attacchi di Luca Jurman asserendo che l’ex coach, mentre sul web “esterna quotidianamente fandonie” che mirano a mettere in dubbio la credibilità del programma, a ring-light spenta premerebbe da tempo per tornare a far parte del cast artistico o tecnico di Amici, da cui si è allontanato nel 2010.

All’epoca, ricorda Di Gesu, la versione serale del programma andava ancora in onda in diretta: durante una puntata, Jurman “si alzò e – guarda caso con sotto la sedia già il cappotto e la sua borsa – disse che riteneva terminato il suo percorso ad Amici (aveva perso la sua ultima allieva)”. Dopo quella puntata, Jurman avrebbe tentato di ritornare sui propri passi incontrando però il diniego della produzione che riteneva a quel punto risolto il suo contratto: “La scelta di avere Jurman era già stata messa in discussione”, chiarisce di Gesu, “perchè i suoi metodi parevano, per una serie di ragioni, poco limpidi e poco funzionali alla vita artistica dei ragazzi”.

Dal 2018, tuttavia, Luca Jurman chiederebbe, tramite messaggi, telefonate e visite presso gli uffici della produzione a Roma, di essere reintegrato: “Pare che non potendo arrivare là dove espressamente, direttamente e personalmente ha richiesto di tornare (abbia iniziato, ndr.) a infangare, svilire, denigrare, la sua ambita meta. Non mi riaccettate? Allora vi sputo addosso (la classica storia della volpe e l’uva)”

La lunga e infuocata missiva di Paola di Gesu a Luca Jurman si conclude quindi su posizioni d’attacco:” Quei messaggi ci sono, e lui lo sa. Noi siamo tanto pazienti. Ma perchè insistere? (…)”. “Ci auguriamo che con la stessa disinvoltura con la quale a volte pontifica anche un pò senza senso sui social, voglia banalmente chiuderla qui e girare pagina“.

La risposta di Luca Jurman alla produzione di “Amici”

Non si è fatta attendere la risposta di Luca Jurman che, promettendo di fornire presto la propria versione dei fatti (“Nei prossimi giorni uscirà un bel video risposta”), asserisce di non conoscere Paola di Gesu e assicura che “ad Amici non ci torno e non ci tornerò mai”. Infine rivendica l’operazione “trasparenza” portata avanti in questi mesi sui social: “Ecco cosa succede quando si cerca di prendere le parti del talento e ci si batte per la meritocrazia. Se sono arrivati a questo punto significa che stiamo facendo la cosa giusta e spero che cambi il loro modus operandi“.