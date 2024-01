Battipaglia, partono le attività di controllo ambientale

di Antonio Jr. Orrico

L’Assessorato all’Ambiente, coadiuvato dagli uffici comunali, nel corso di questi due anni di Amministrazione a Battipaglia ha avviato una serie di iniziative volte a portare controlli più puntuali sulle matrici ambientali interessate dalle attività antropiche al fine di salvaguardare la salute pubblica e tutelare l’ambiente e la natura.

Con la citata deliberazione ad oggetto “Indirizzi in materia di tutela ambientale «Adozione di misure volte al monitoraggio degli scarichi di competenza comunale, di controllo della qualità delle acque di balneazione dell’ecosistema costiero»”, sono state dettate le linee di azione volte al monitoraggio degli scarichi di competenza comunale, di controllo di qualità delle acque di balneazione e di protezione dell’ecosistema costiero, avviando già nel corso della precedente estate il monitoraggio delle acque marine della costa di Battipaglia ed alcune azioni intese a salvaguardare maggiormente le aree dunali e retrodunali, ridotte a pochi ettari, per preservare alcuni habitat sede di nidificazione da parte di alcune specie protette principalmente dell’avifauna.

A partire dal mese di gennaio 2024 e per i prossimi 2 anni, al fine di verificare in particolare la qualità delle acque dei corpi idrici superficiali, l’Ente avvierà un piano di controlli degli scarichi industriali non in fognatura di competenza comunale. L’attività produrrà di riflesso sicuri effetti positivi anche sulla qualità delle acque di balneazione e sulla protezione dell’ecosistema costiero.

Il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e la Legge Regionale n°4 del 2011 individuano appunto il Comune quale autorità competente per il rilascio e il controllo delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura.

Monitoraggio

Per quanto concerne il monitoraggio degli scarichi di competenza comunale, con Determinazione Dirigenziale n.1557 del 14/11/2023, si è provveduto ad affidare ad un operatore economico qualificato il servizio di supporto tecnico per la realizzazione delle seguenti attività:

Raccolta di tutte le informazioni relative agli scarichi idrici su suolo e in corpo idrico ricettore e delle relative aziende titolari dei suddetti scarichi;

e in corpo idrico ricettore e delle relative aziende titolari dei suddetti scarichi; Implementazione operativa del monitoraggio e controllo degli scarichi in corpo idrico superficiale e su suolo tramite verifica sul campo delle informazioni raccolte, individuazione di eventuali incongruenze, campionamento e conseguente analisi dei reflui.

L’attività di controllo sul campo avrà inizio già da questo mese di Gennaio e si protrarrà sino a tutto il 2025 con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento dei corpi idrici e del suolo.

Il controllo si concretizzerà nella verifica del rispetto, sia formale che sostanziale, delle prescrizioni autorizzative da parte delle Aziende che ricadono sul territorio comunale e nell’identificazione di eventuali criticità che potrebbero influire sui procedimenti autorizzativi in corso e futuri.

Il servizio, oltre alla fase di controllo, prevede un’attività di supporto tecnico che l’Ente intende portare alle aziende private per accompagnarle in una corretta gestione degli scarichi e di tutte le fasi delle loro lavorazioni che incidono sulle matrici ambientali.