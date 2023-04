Oggi è la Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro

di Rita Milione

Oggi, venerdì 28 aprile, si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, questa giornata è stata istituita nel 2003 dall’Organizzazione internazionale del lavoro, come momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione nei contesti professionali, la ricorrenza si celebra, ogni anno per ricordare la data della promulgazione della Convenzione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, adottata nel 1981 dall’Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro).

È un momento di analisi e riflessione sulla cultura della prevenzione nei contesti professionali, che chiama all’impegno datori di lavoro, sindacati, governi ed enti per trovare soluzioni a un’emergenza che ha numeri spaventosi. Nel 2022 sono stati più di mille i morti sul lavoro in Italia.

La Direzione regionale Inail Campania celebra questa iniziativa con una serie di eventi, tra gli altri: la pubblicazione del fumetto inedito “Naili & Gatto Perry”, che sarà presentato a Comicon, il Festival internazionale della cultura pop in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 28 aprile al 1° maggio, e la sottoscrizione, a Città della scienza, del protocollo d’intesa con il Distretto aerospaziale della Campania (Dac).

Il protocollo d’intesa tra la Direzione regionale Inail Campania e il Distretto aerospaziale della Campania (Dac) ha l’obiettivo di fornire impulso all’adozione di una serie di iniziative congiunte specifiche per il settore aerospaziale, centrate sulla realtà produttiva del distretto.