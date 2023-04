La Camera boccia il DEF: ecco cos’è successo

di Rita Milione

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 aprile, alla Camera dei Deputati la maggioranza di destra che sostiene il governo di Giorgia Meloni non è riuscita a trovare i voti necessari per approvare uno scostamento al bilancio dello Stato previsto dal DEF. La mancata approvazione dello scostamento di bilancio non avrà conseguenze a lungo termine: il governo non rischia di cadere, e sembra che non sia riuscito a raccogliere i voti necessari perché molti parlamentari della maggioranza erano in missione o assenti.

L’esito del voto alla Camera è stato proclamato dal vicepresidente Fabio Rampelli ma inizialmente nessuno aveva compreso che la bocciatura di quella risoluzione. Dopo quasi un minuto di incertezza è partito l’applauso dell’opposizione.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, visibilmente irritato, ha commentato: “Nessun problema politico, è che i deputati o non sanno o non si rendono conto”.

“È stato un brutto scivolone, ma non un segnale politico. Sul Def si è fatta una brutta figura, è stato però un eccesso di sicurezza, penso che tutti vadano richiamati a loro responsabilità, ha detto la presidente del Consiglio dei Ministri. Ognuno ha la propria responsabilità. Credo che si debba fare una valutazione ulteriore, e concentrare l’attenzione sui parlamentari in missione, su chi ha un doppio incarico”, così la premier Giorgia Meloni ha commentato il no arrivato dalla Camera allo scostamento di bilancio previsto dal Def.

La Camera esaminerà nuovamente il Def a partire dalle 9, il Senato è stato convocato dalle 14.