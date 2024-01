Alla ricerca di Apollo: il “Game-story” da reading experience

di Antonella Esposito

“Alla ricerca di Apollo” è un gioco di scrittura creativa e condivisa. Nasce dall’omonimo gruppo social che mette insieme appassionati di scrittura, letteratura, disegno, musica, cinema e fotografia.

Un progetto tutto made in Facebook che a partire da poche linee guida indicate nel game, unisce lo sforzo narrativo di 5 autori emergenti: Raffaele De Mato, fondatore del gruppo e ideatore dell’esperimento, Andrea Bruno, Filomena Lo Schiavo, Vincenzo Fanzini e Luigi Sorrentino. Prefazione e prologo a cura di Antonella Esposito.

Gli autori non si conoscono, ma entrano in empatia grazie al filo conduttore degli elementi narrativi che devono rispettare. Poche regole, ma indispensabili alla messa a punto del risultato: conferire al lettore una reading experience inedita e coinvolgente.

Il libro Alla ricerca di Apollo è un fresco e giovanile esempio di auto-editoria e si serve della nota piattaforma di self publishing per il suo lancio ufficiale sul mercato. La raccolta di short-stories è disponibile in cartaceo a partire da mercoledì 27 dicembre e in alternativa, in formato Kindle.

Alla ricerca di Apollo: Intervista a Raffaele De Mato

Come nasce l’idea?

L’idea nasce dalla realizzazione di un game di scrittura condivisa, volto a creare interazioni nel gruppo. Il riscontro è stato immediato: in una settimana ci sono state le adesioni di tutti gli autori. L’intento iniziale era quello di restituire alla community i racconti in un formato PDF, quando poi li ho letti, ho pensato che meritassero una copertina e una pubblicazione.

Sei soddisfatto del risultato ottenuto?

Sono molto soddisfatto perché oltre alla pubblicazione del libro ho notato che si è creato un bellissimo gruppo di lavoro, arricchito da saperi comuni e dallo scambio di consigli. Come lavoro di lancio, direbbe la cantante Mina: “Buona la prima!“. Spero che possa essere il primo di una bella collana.

La presentazione del libro

Si potrà avere un assaggio della raccolta, grazie allo sfoglio dal vivo di alcuni estratti. La lettura avverrà nel corso di un esclusivo evento gratuito. Sabato 27 gennaio, a partire dalle 16:30 infatti, l’attore e doppiatore Antimo Buonanno terrà la presentazione del libro presso il Graziella Chalet, in via S. Giorgio, 76, di Volla (Na).