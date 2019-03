Ospiti alla prima puntata del serale di Amici, Pio e Amedeo hanno colto l’occasione per fare tanta ironia nei confronti alcuni personaggi dello spettacolo

Serata d’inaugurazione per Amici: il programma condotto da Maria De Filippi è entrato nel vivo della sua edizione, con il via al serale che ha visto tanti vip protagonisti.

Su tutti, Pio e Amedeo: il duo pugliese ha dato vita ad uno sketch davvero esilarante, dove si sono scatenati contro molti personaggi del mondo politico e non. Il via con Di Maio e Salvini ed il loro ‘fidanzamento’: “Il cucciolone (Salvini) va al cinema a vedere Dumbo, poi ha visto che fidanzandosi aumentavano i like e dunque ha colto l’occasione per farlo anche lui. Adesso quando vanno in Parlamento, si presentano con il foulard per non mostrare i segni del loro amore“.

Non è mancata l’ironia anche su Greta Thunberg: “Lei Nobel perché una volta non è andata a scuola di venerdì. E noi che premi meritiamo, un panettone, una medaglia o una viennetta?”.

Inoltre, alcuni appunti per i nuovi professori presenti nel programma e i direttori artistici: “Rudy Zerbi fa mille programmi all’anno, stai attento che rischi di fare la fine di Riccardo Fogli. Stash, grazie a Maria, riesce a fare anche il professore. Ricky Martin è l’unico che può andare in giro senza calzini mentre per l’altro (il maestro Vittorio Grigolo, ndr) quando vai in autostrada ci sono i cartelli ‘Ascolti musica lirica? Ricordati di fare una sosta’“.

L’unica a “salvarsi” è Maria De Filippi che, a detta dei due comici, se non fosse per lei, “tutti gli addetti ai lavori starebbero facendo i fattorini per le pizze”.