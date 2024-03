Amministrative Baronissi, Pd smentisce Picarone: “Nessun candidato sindaco”

di Redazione ZON

Elezioni amministrative a Baronissi. Il PD Provinciale di Salerno con una nota smentisce le dichiarazioni dell’assessore Marco Picarone. “Nessuna decisione assunta. Prosegue il lavoro per una scelta vincente al servizio della comunità”.

Le precisazioni del Partito Democratico

“Contrariamente a quanto riportato su alcuni profili social e da alcune testate giornalistiche, nessuna decisione è stata assunta dagli organi preposti in merito alla scelta del candidato sindaco per le Elezioni Amministrative a Baronissi. L’ipotesi di candidatura emersa al termine della riunione di ieri sera, cui hanno partecipato solo alcuni componenti del circolo PD di Baronissi, non è frutto di una scelta condivisa con gli organi del partito locale e provinciale ma è frutto di mere ambizioni personali e di parte. La procedura impiegata, tra l’altro, è illegittima nella forma ed errata nella sostanza politica perché, da un lato, viola i quorum regolamentari e, dall’altro, configura un tentativo inopportuno e fazioso di inficiare il paziente e complesso lavoro di ascolto, confronto e mediazione che gli organi territoriali e provinciali del PD, proprio su delega del circolo di Baronissi, stanno portando avanti con l’intento di operare la scelta vincente da sottoporre agli elettori nell’esclusivo interesse della Comunità di Baronissi. Non è il tempo di fughe in avanti. La gente ci chiede il massimo dell’unità e candidature adeguate a realizzare i programmi di sviluppo di Baronissi in continuità del lavoro fin ora svolto dall’amministrazione guidata dal Sindaco Valiante. La riunione svoltasi ieri sera è meramente interlocutoria. Pertanto, continua in queste ore il lavoro della segreteria provinciale e degli organismi competenti per la formazione di una coalizione coesa e concentrata sul duro lavoro che ci attende nei prossimi anni alla guida di Baronissi”.

La nota divugata dal Partito Democratico provinciale di Salerno è in risposta a quanto pubblicato sui suoi profili social dall’assessore Marco Picarone.

La nota divulgata dall’assessore Picarone

“Il circolo del partito democratico di Baronissi, Marcello Torre, dopo un lungo confronto politico interno al partito che ha coinvolto nell’ultimo periodo suoi dirigenti provinciali, amministratori locali, iscritti al partito e non, nella seduta del 15 Marzo 2024 svoltasi presso la sede del circolo di Via Unità d’Italia e, dopo un lungo dibattito, sentita la relazione del segretario, ha deciso a maggioranza di proporre come candidato sindaco del Partito Democratico per le prossime amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 per il comune di Baronissi, l’assessore, Dott. Marco Picarone, 35 anni, da sempre nel PD, viste le indiscusse capacità politiche, amministrative e morali e per quanto ha costruito negli ultimi anni, che ha visto accrescere il proprio consenso elettorale già ricevuto nella precedente tornata.

Il coordinamento del PD ha sottolineato, altresì, che l’obiettivo sarà quello di ascoltare e confrontarsi con tutte le forze politiche e associative sui temi che hanno forte ricaduta locale per fotografare in modo preciso e puntuale la situazione attuale e per interpretare la richiesta di continuità di governo tenuta sino ad oggi, per rilanciare non solo il partito democratico ma anche un campo progressista disponibile a camminare insieme. Un candidato sensibile che riconosce i cambiamenti per costruire una risposta che consolidi l’esistente e, nello stesso tempo, sappia individuare risposte ai nuovi bisogni. Il candidato sindaco scelto sicuramente aprirà una fase politica nuova in cui il partito democratico, con spirito unitario, assicurerà il proprio impegno e la propria forza per conseguire gli obiettivi a fronte delle elezioni comunali ed europee dell’8 e 9 giugno prossimo. Il candidato sindaco del partito democratico di Baronissi, Marco Picarone, nell’accettare la proposta di candidatura, fatta dal coordinamento del circolo, nell’ottica di costruire una squadra vincente, ha ribadito la volontà di valorizzare le forze in campo, amministrative e della società civile, che non hanno aderito già ad altri progetti, che hanno capacità politica, curriculum e livello morale per poter assurgere a rappresentati del popolo”.