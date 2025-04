ANAS Campania, esodo di Pasqua e Primavera: aumento del traffico sulla Sorrentina e sull’Amalfitana

di Redazione ZON

Anas in Campania – in vista dell’aumento dei flussi di traffico per gli spostamenti delle festività pasquali ed i ponti di primavera – potenzierà i presidi di personale su strada ed ha già calendarizzato l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata a seguito del periodo festivo.

L’obiettivo è quello di garantire una maggiore fluidità della circolazione e prevenire eventuali disagi.

In particolare, come definito durante uno specifico Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.) tenutosi sotto l’egida della Prefettura di Avellino, saranno potenziati i presidi in corrispondenza della galleria ‘Monte Pergola’ situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” ed attualmente fruibile in un’unica canna a doppio senso di circolazione, nei giorni festivi di lunedì in Albis (21 aprile), del 25 aprile e del 1° maggio.

I principali incrementi della circolazione sono previsti, soprattutto, lungo le strade statali delle costiere, in particolare sulla strada statale 145 “Sorrentina”, soprattutto nelle giornate di oggi, mercoledì 16 e mercoledì 30 aprile.

Tra le arterie viarie che saranno interessate dai maggiori spostamenti, secondo le previsioni, anche la tratta campana dell’autostrada A2 “del Mediterraneo” e le strade statali 18VAR “Cilentana”, 372 “Telesina” e 7Quater “Domitiana”.

In linea con le previsioni nazionali, sulla rete stradale ed autostradale di Anas in Campania si stima una crescita del traffico in tutta la settimana prepasquale, con punte del +11% nella giornata di oggi, mercoledì 16, e del +12% venerdì 18 aprile,rispetto ai volumi di traffico ordinari della prima metà di questo mese.

Ulteriore incremento del traffico è previsto nella giornata di giovedì 24 aprile con il +12%.

A ridosso del 1° maggio si prevedono incrementi nelle giornate tra lunedì 28 e mercoledì 30 aprile, con variazioni in quest’ultima del circa +10%.

Sostanziale quota di rientri venerdì 2 maggio, che comportano variazioni del +10%.

Per favorire gli spostamenti, su tutto il territorio nazionale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 18 aprile dalle 14 alle 22, sabato 19 aprile dalle 9 alle 16, domenica 20, lunedì 21, venerdì 25, domenica 27 aprile, giovedì 1° e domenica 4 maggio dalle 9 alle 22. In vista del controesodo, nella giornata di martedì 22 aprile, il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 14.

Durante le festività, come detto, sarà incrementata la sorveglianza e garantita la presenza costante del personale tecnico e di esercizio, nonché di quello della Sala Operativa Territoriale, oltre che della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.