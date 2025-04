Da Salerno a New York, nasce il brand “Italia is US – It’s US”

di Redazione ZON

Nasce il marchio “Italia is US – It’s US” promosso da tre giovani imprenditori salernitani del settore turistico. Il nuovo brand è stato presentato negli scorsi giorni nello stato di New York da Adriano De Falco, Angelo Mattia Rocco e Carlo d’Anna, da anni impegnati nella promozione del territorio salernitano, campano e nazionale, in un tradeshow B2B con 170 buyer appartenenti ad un network di operatori del settore turistico, della ristorazione, della manifattura e in un successivo evento con 15 agenzie di viaggio e tour operator di New York presso la nota Pizzeria San Matteo nella Grande Mela.

Italia is Us

“Italia is Us” intende rappresentare il prodotto Italia nel mondo, ed in particolare sul mercato statunitense, attraverso la conoscenza, l’esperienza sul campo e soprattutto il senso di appartenenza, l’attaccamento alle tradizioni della terra di origine dei tre operatori salernitani. In particolare i due eventi di incontro con gli imprenditori statunitensi sono stati altrettante occasioni di promozione di Salerno e del territorio circostante.

La collocazione geografica della città, in prossimità di alcune delle mete turistiche più conosciute ed iconiche nell’immaginario americano e mondiale, Napoli e Pompei, Amalfi e Positano, Capri e Sorrento, fino a Paestum e al Cilento, terra di origine di tanti italo-americani e dunque meta di turismo di ritorno, fa del territorio salernitano una destinazione ideale per il mercato statunitense: una vocazione che si è consolidata nel tempo e che trae ulteriore slancio dal decollo del secondo aeroporto campano, il Salerno-Costa d’Amalfi, che già nel nome rimanda alla Divina Costiera conosciuta ed amata in tutto il mondo.

Il nuovo brand di incoming turistico “It’s Us”, nato sulla scia dei workshop di Open Outdoor Experiences e della partecipazione negli anni alle principali fiere nazionali ed internazionali del settore, mira a promuovere l’Italia negli Stati Uniti, e in generale sul mercato estero, in modo innovativo ed appassionato: è il progetto di chi sogna l’Italia vera, fatta di cultura, tradizione e accoglienza, di chi vuole fare incoming turistico raccontando il Belpaese nella sua natura più autentica.

L’entusiasmo dei promotori del brand

Tanta la soddisfazione espressa dai promotori del brand al rientro in Italia. “È stata un’esperienza straordinaria – dichiarano entusiasti – due serate emozionanti, vissute in un’atmosfera autenticamente italiana e prettamente locale, la stessa riscontrabile durante i nostri tours, in cui abbiamo avuto l’onore di presentare a operatori di altissimo livello il nostro territorio e le nostre esperienze turistiche. E abbiamo riscontrato un forte interesse per le nostre proposte, soprattutto legate all’outdoor, al trekking e al turismo esperienziale. Un entusiasmo che ci ha confermato che siamo sulla strada giusta“.

Non solo B2B: fondamentali sono stati anche gli incontri con imprenditori locali del settore ristorazione e manifatturiero che – sottolineano – “ci hanno permesso di comprendere meglio il modello di business americano e riflettere su come adattarlo e valorizzarlo nella nostra visione di crescita“. Tutto questo si traduce in una parola: incoming.

“D’ora in avanti si apre la nostra stagione turistica – concludono gli ideatori del progetto – Siamo pronti ad accogliere il mondo a casa nostra. Incoming significa questo: portare persone, investimenti, emozioni e consapevolezza nei nostri territori. Significa valorizzare ogni angolo d’Italia attraverso esperienze uniche, autentiche, indimenticabili“.