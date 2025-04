Salerno al centro della ricerca scientifica: alla Fondazione Ebris si parla di Asse intestino-cervello e neurosviluppo

di Redazione ZON

Un importante appuntamento scientifico porterà Salerno al centro del dibattito internazionale sulle nuove frontiere della medicina e delle neuroscienze.

Giovedì 17 aprile, dalle ore 9.30 presso la Fondazione EBRIS, si terrà l’evento “Gut-Brain Axis e Neurosviluppo: tra innovazione e sfide in campo clinico”, sponsorizzato da Medinok SpA, con il coordinamento scientifico di HoloBiotics srl. Una giornata di studio e confronto tra scienziati, clinici e ricercatori di rilievo nazionale e internazionale. L’iniziativa, fruibile anche online, è sostenuta dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea.

Il Gut-Brain Axis

Il Gut-Brain Axis – l’asse di comunicazione bidirezionale tra intestino e cervello – sarà il fulcro del dibattito, con un’attenzione particolare al suo impatto sul neurosviluppo e alle prospettive terapeutiche nei disturbi neuropsichiatrici. Verranno presentati approcci innovativi basati sulla multiomica, che integrano dati genomici, proteomici e metabolomici per sviluppare modelli predittivi e personalizzati di intervento clinico.

Ad aprire i lavori, accanto al Sindaco di Salerno e Presidente della Provincia Vincenzo Napoli, saranno il prof. Alessio Fasano, Presidente della Fondazione EBRIS e docente alla Harvard Medical School, e il dott. Giulio Corrivetti, Vicepresidente della Fondazione e Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Salerno. La moderazione sarà affidata a Giovanna Di Giorgio, giornalista de Il Mattino.

I progetti GEMMA e OPADE

Nel pomeriggio verranno illustrati due importanti progetti coordinati dalla Fondazione EBRIS: GEMMA, che genererà un modello multi-omico unico per scoprire potenziali biomarcatori dell’autismo, e OPADE, incentrato sull’analisi multiomica applicata alla depressione.

La tavola rotonda

La giornata si concluderà con una tavola rotonda che vedrà il confronto tra ricercatori, accademici e clinici sul tema: “Gut-Brain Axis, Neurosviluppo e Multiomica: come tradurre le nuove scoperte in ambito clinico?”

L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria al link: bit.ly/GBA-Medinok

Info

Per agevolare la partecipazione, sarà possibile parcheggiare presso il Parcheggio Porto di Salerno in Via Ligea. Una navetta gratuita sarà attiva dalle 9:00 alle 11:00 per l’andata verso la Fondazione EBRIS e dalle 14:00 alle 17:00 per il ritorno.