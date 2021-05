Una storia infinita quella tra Arisa e Andrea Di Carso, che sarebbero giunti nuovamente alla rottura: tra alti e bassi, il manager sembra aver messo la parola fine

Ancora una rottura tra Arisa e Andrea Di Carlo. Stando alle ultime indiscrezioni tra la cantante e il manager sarebbe giunto il momento di lasciarsi definitivamente, dopo mesi di alti e bassi. Con un matrimonio quasi annunciato, qualche mese fa un’intervista a Domenica In di Arisa avrebbe rotto l’equilibrio dell’affiatata coppia. Equilibrio che proprio non riescono a trovare più, tant’è che Andrea avrebbe deciso di mettere nuovamente la parola fine alla sua storia con Arisa. Ma stavolta sarà definitiva o no?

Sui social Andrea di Carlo avrebbe parlato tra le righe di Arisa, dopo aver pubblicato un’immagine in cui si legge “La solitudine dei numeri primi“. Poi ha scelto di dare una spiegazione: in senso metaforico i numeri primi fanno pensare alla solitudine, a una scarsa propensione ad avere relazioni con altre persone e solo con sé stessi. Ha scritto, infatti, di essersi innamorato di un numero primo e non è colpa di nessuno perché l’amore capita. Poi ha concluso, facendo direttamente il nome della sua ormai ex compagna: “Ho letto di me, ho letto di noi. Lei è un numero primo io no. Cerca di essere felice Arisa, provaci ora ma senza di me“.

Dopo un’ora circa da questo primo sfogo, Andrea Di Carlo ha confermato la rottura con Arisa con un messaggio tra le sue stories. Ha postato un’immagine su cui si legge una citazione. Anche se firmata da un anonimo, la frase è molto dura: “Eliminare le persone nocive dalla propria vita non significa odiarle. Significa avere rispetto per sé stessi”. Insomma, sembrerebbe davvero finita stavolta e anche da pochissimo, visto che fino a sabato scorso durante la finale di Amici, Arisa avesse fatto intendere più volte di essere impegnata non volendo/potendo scherzare con Rudy.