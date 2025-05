Mal di schiena, il metodo “15 minuti” di Andrea Foriglio

di Riccardo Manfredelli

Quando si parla di mal di schiena, l’angelo custode è uno solo: Andrea Foriglio. Il celebre osteopata dei vip, è fra i nomi più rinomati della Capitale in risoluzione di uno dei problemi più frequenti che affliggono milioni di presone. Pensate che secondo alcuni recenti studi, pare che proprio il mal di schiena entro il 2050 possa diventare più invalidante dell’Alzheimer. “Schiena felice in 21 giorni” è un videocorso ideato, studiato e testato dal Dott. Andrea Foriglio, Osteopata, Dottore in Scienze Motorie, Autore Best Seller ed esperto nella risoluzione di qualsiasi tipo di mal di schiena. Ha aiutato più di 4.000 persone, in Italia ed Europa, ad eliminare i propri dolori e problematiche di schiena.

Si tratta di un corso di 21 giorni; 21 allenamenti della durata di circa 15 minuti. I corsi vanno svolti ogni giorno, per tre settimane consecutive.

La particolarità di questo metodo consente di andare a racchiudere in un unico corso, diversi tipi di metodi. Studiati e testati dal dottore negli anni, con una sequenza ben precisa. I quali permettono di creare il mix ideale di esercizi per risolvere definitivamente il mal di schiena.

Racchiude alcune tecniche del metodo Mezieres, ginnastica posturale, metodo Pilates, stretching e rinforzo del core.

Gli esercizi che si eseguiranno sono minuziosamente studiati per qualsiasi tipo di persona e qualsiasi tipo di mal di schiena e problematica, dagli schiacciamenti vertebrali, passano per protrusioni lombari, ernie, discopatie, rigidità lombare, lombalgia, sciatica, lombosciatalgia e qualsiasi tipo di problematica che interessi la zona lombo-Sacrale, ovvero dalla prima vertebra lombare (L1) alla prima vertebra sacrale (S1).