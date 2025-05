Bellezza e Architettura: gli studenti del Liceo Medi di Battipaglia a confronto con l’architetto Carlo Tomeo e il docente universitario Alfonso Amendola

di Redazione ZON

Sabato 17 maggio si terrà la tappa conclusiva del percorso PCTO “Orientamento Architettura” presso il Liceo Scientifico, Linguistico e Classico “E. Medi” di Battipaglia, con un incontro dedicato a uno dei concetti più affascinanti e controversi della storia dell’arte e del pensiero umano: la bellezza.

L’evento, che si svolgerà nell’Auditorium dell’Istituto dalle ore 11:30 alle ore 13:10, vedrà la partecipazione dell’architetto Carlo Tomeo dello Studio Pedone & Tomeo, del professor Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali presso l’Università degli Studi di Salerno, e del professor Nazareno Pastorino, docente di Storia e Filosofia del Liceo “E. Medi”, in dialogo con gli studenti.

In un’epoca in cui l’estetica è spesso ridotta a superficie e apparenza, l’incontro si propone di restituire alla bellezza il suo significato profondo: una chiave di lettura per comprendere lo spazio, costruire luoghi di vita e coltivare un pensiero critico sul mondo che ci circonda.

L’architettura, come disciplina che intreccia tecnica, arte e visione sociale, diventa così un linguaggio per educare lo sguardo dei giovani, stimolare una riflessione sul paesaggio urbano e naturale e favorire un orientamento consapevole verso il futuro.

La “bellezza”, in questo contesto, non è soltanto sinonimo di armonia, ma anche di sostenibilità, inclusione e identità.

L’incontro rappresenta il culmine di un percorso che ha posto al centro la curiosità degli studenti e la loro capacità di immaginare, anche attraverso l’architettura, una cittadinanza attiva e creativa.



L’evento sarà introdotto dalla Dirigente scolastica, dott.ssa Roberta Talamo, che ha voluto fortemente il progetto.