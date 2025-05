“Cuori in Coro”, a Baronissi un grande omaggio musicale alla figura della mamma

di Redazione ZON

Un omaggio corale alla figura più cara e amata: la mamma. Si intitola “Cuori in Coro” l’evento musicale in programma domenica 18 maggio 2025 alle ore 19:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi, promosso dal Centro di Formazione Musicale “Musica.in” in collaborazione con l’associazione “Insieme per Caso” e con il patrocinio dell’ARCC – Associazione Regionale Cori Campani.

La rassegna, a ingresso libero, si presenta come una vera e propria festa di voci e di emozioni, un tributo musicale all’“angelo della casa”: la mamma. Sul palco si alterneranno cori provenienti da tutta la Campania:

Coro Junior, Teen Chorus e Insieme per Caso di Baronissi, diretti da Biagio Capacchione

di Baronissi, diretti da Biagio Capacchione Coro Gospel “The Angel Voices” di Sapri, diretto da Marinella Miceli

di Sapri, diretto da Marinella Miceli Coro “tHE bLue GOspel SIng₃₁Rs” di Napoli, sotto la direzione di Mario Paduano

di Napoli, sotto la direzione di Mario Paduano A chiudere la serata sarà il Coro Pop A Cappella del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, diretto da Alessandro Tino

A presentare la serata sarà Gaetano Troiano, volto noto del panorama culturale locale. L’intero evento sarà preceduto da un coinvolgente Flash Mob musicale per le vie della città, con l’obiettivo di portare la musica tra la gente e accendere l’atmosfera di festa.

“Cuori in Coro” è anche un’iniziativa di solidarietà: l’evento sostiene il Comitato Fibromialgici Uniti Italia ODV, promuovendo consapevolezza e sostegno verso chi convive con questa patologia invisibile ma impattante.

Un appuntamento da non perdere, aperto a tutti, per vivere insieme un momento di arte, emozione e condivisione nel segno della musica e dell’amore più puro: quello per la mamma.